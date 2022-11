Redes sociais - Manifestantes colocam fogo em pneus na BR-040

A Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - RIO conseguiu uma liminar assinada pelo juiz Iorio Siqueira D'Alessandri Forti, da seção judiciário do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda (31) proibindo o fechamento da BR-040. A decisão veio após uma onda de manifestações nas rodovias federais em todo o Brasil. Na região da Zona da Mata, um grupo de caminhoneiros fazem protesto na BR-040, em Duque de Caxias, em trecho do km 109, sentido Juiz de Fora, próximo ao entroncamento com a Rio-Magé na noite desta segunda-feira (31).

Vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram os manifestantes ateando fogo em pneus. De acordo com a PRF, o grupo ocupa de forma parcial as pistas central e lateral, sendo acompanhado pelos agentes. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a retenção se estende até o km 123.

A liminar emitida pela Justiça Federal na noite desta segunda-feira (31) proíbe a interdição feita pelos manifestantes de obstruir, ocupar ou restringir a circulação de veículos em rodovia federal, bem como para preservar a segurança dos usuários da via pública.

De acordo com o documento, em caso de descumprimento, está autorizada a atuação do juízo de plantão, para apreciação dos casos em que o risco de violação a direito impõe a atuação imediata do Judiciário, sem que se possa esperar pela atuação do juízo natural.

A liminar ainda descreve que o Estado tem o dever de respeitar a liberdade de reunião e manifestação, desde que, a mesma seja de forma pacífica, sem armas e sem ferir os direitos de outras pessoas.

Quem descumprir a decisão pode ser multado em um valor de R$ 5 mil reais por hora de insistência do ato ilícito, sem prejuízo de responsabilização civil e penal.

De acordo com a Concer, concessionária que administra o trecho a BR040 apresenta as seguintes condições de tráfego até o momento:

Juiz de Fora. Liberado KM 797 JF.

Juiz de Fora. Interditado KM 793 JF.

Congestionamento de 500m

Petrópolis/Itaipava. Pista KM 62 JF.

Transito normal até o momento.

Duque de Caxias. Meia pista KM 109 JF.

12 km de congestionamento em

ambas as pistas lateral e principal;

Duque de Caxias. Meia pista KM 119 RJ.

Pista lateral.

Congestionamento de 1,5km

Foto: Polícia Rodoviária Federal - Manifestantes colocaram fogo na pista

