Reprodução - Ocorrência policial

Um homem, de 24 anos, levou dois tiros na tarde deste domingo (02) em Guarani. Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar. a PM está realizando diversas operações policiais na cidade de Guarani, e neste domingo, foi acionada a comparecer no pronto socorro municipal, pois um indivíduo havia chegado socorrido por uma ambulância baleado. A vítima relatou que estava sentada na calçada, da Rua Henrique Devaux no centro, e em dado momento avistou os dois suspeitos, que de posse de armas de fogo e encapuzados, atiraram contra ele duas vezes, atingindo a região escapular esquerda e região abdominal.



Ainda, de acordo com o boletim, durante o desenrolar dos fatos, foi recebido informações via telefone repassando quem seriam os autores. Ao ser realizada uma consulta no sistema, constatou-se que estes suspeitos são autores contumazes de crimes pela cidade, inclusive homicídio, com registros pela PMMG. Um dos suspeitos foi preso por tráfico de drogas na última semana durante operação realizada pela PMMG. Os suspeitos, são responsáveis por mais de 24 registros de ocorrências com envolvimento ao tráfico de drogas e homicídios tentados.

A Polícia Militar segue no rastreamento dos suspeitos