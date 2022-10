Redes sociais - Fortes chuvas atingiram a cidade de Ubá

Fortes chuvas com granizo atingiram cidades da região da Zona da Mata mineira nesta segunda-feira (3). Em Ubá, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Ubá informou que foram registrados nos pluviômetros instalados na cidade a incidência de 27,07 mm em cerca de 30 minutos de chuva.

O município registrou pontos de alagamento em diversos locais da cidade durante a chuva, devido ao grande volume em curto período. Dentre os locais afetados estão: bairro Santa Luzia (Av. Padre Arnaldo Jansen), bairro Peluso (Rua Vereador Sebastião Lisboa de Andrade) e bairro San Rafael (Av. Jesus Brandão). Não houve feridos, desalojados ou desabrigados.

As equipes de Limpeza Urbana da Secretaria de Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana atuam na identificação dos pontos que necessitam de intervenção para retirada de lama e lavagem das ruas.

“Estamos em um período de transição com o início do período chuvoso. Tivemos uma forte incidência, mas, felizmente, sem ocorrências de relevância e dentro do previsto pelos alertas emitidos para esta segunda-feira. Pedimos que a população que resida em áreas de risco que mantenham a atenção e saiam de casa a qualquer sinal de alteração pois temos previsão de mais chuvas”, comentou o coordenador de Proteção e Defesa Civil de Ubá, Gilger Eduardo de Menezes.

Alguns vídeos divulgados nas redes sociais também registraram chuva de granizo na cidade de Rio Pomba. A ACESSA.com tentou contato com a Prefeitura da cidade para saber se houve registro de alguma ocorrência em decorrência do temporal, mas ainda não teve retorno.

Tags:

Chuvas | Granizo | Rio Pomba | uba | Zona da Mata