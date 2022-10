PMMG - Operação em São João Del Rei

A Polícia Militar de São João del-Rei desencadeou duas ações contra o tráfico de drogas na cidade nesta segunda-feira (03). Uma contra um homem, de 29 anos, que não foi localizado e outra contra dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e uma jovem, de 18 anos.

Segundo informações da PM, a primeira ação aconteceu na tarde desta segunda-feira (03). Um homem, de 29 anos, estaria escondendo drogas em um matagal, nas proximidades de sua residência, no Bairro Pio XII. Durante a varredura, os militares localizaram próximo a uma moita de bambu três porções e dois tabletes de maconha. O suspeito não foi encontrado, permanecendo o rastreamento em aberto.

A segunda ação aconteceu na noite desta segunda-feira (03). Durante patrulhamento pelo Bairro Araçá a equipe policial se deparou com o adolescente, de 17 anos, em atitude suspeita, motivo pelo qual realizou sua abordagem, porém, nada de ilícito encontrou. Em ato contínuo, os policiais foram até a sua residência, e, devidamente autorizados por um familiar, acessaram o local, para fins de averiguação.



Na sala, constataram três gaiolas penduradas na parede, contendo pássaros da fauna silvestre, em desacordo com a lei. Segundo denúncias anônimas, este menor, juntamente com um outro, de 16 anos, estariam realizando tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro Cidade Nova, tendo a PM se deslocado para o local indicado.

Em dado momento, foi possível visualizar dois indivíduos fazendo contato no imóvel, e o adolescente, de 16 anos, passando algo para eles, e recebendo, provavelmente, dinheiro, em contrapartida. Diante das denúncias anteriores foi desencadeado uma operação para fins de averiguação.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma pedra de crack em cima da geladeira e uma quantia de R$174 no quarto. No telhado da sacada, mais trinta pedras de crack, estando oito delas embaladas e duas buchas de maconha. Foi localizado também uma tesoura com resquícios de droga e vários "sacolés" que normalmente são utilizados para embalar os entorpecentes.