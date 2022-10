Corpo de Bombeiros - Acidente grave em São João del-Rei

Um homem de 70 anos morreu e sua esposa de 68 anos ficou gravemente ferida em um acidente registrado na manhã desta terça-feira (4) no quilômetro 275, da BR 265, em São João del-Rei.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a equipe mais o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para socorrer as vítimas do acidente que ocorreu próximo ao trevo do distrito de Januário. No local, um caminhão com carga de adubo colidiu de frente com um Fiat Siena que vinha no sentido contrário. As vítimas ficaram presas entre as ferragens, tendo sido necessário o uso de equipamento hidráulico desencarcerador para sua retirada. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

De acordo com o Sargento Adenir, chefe da equipe que atendeu a ocorrência. "Nos deslocamos imediatamente e, quando chegamos, o condutor do carro, um homem de 70 anos, já estava em óbito. A esposa dele, uma mulher de 68 anos que estava no banco do carona, sofreu diversas fraturas, além de trauma de crânio e estava bastante presa entre as ferragens. Com o uso de equipamento desencarcerador, nós a retiramos do veículo, imobilizamos e encaminhamos para a Unidade de Suporte Avançado do SAMU". O corpo do motorista do automóvel também ficou preso e foi retirado após a realização da perícia e encaminhado para o serviço funerário.

Sobre as causas, Adenir afirma que "os veículos aparentemente seguiam em sentidos opostos e a violência do impacto sugere que estavam em velocidade considerável, mas nós não podemos afirmar quem teria invadido a mão contrária". Ainda, segundo os Bombeiros, após a batida, o carro caiu em um barranco e o caminhão ficou tombado na lateral da via. Assim, o trânsito não ficou interditado durante o atendimento.

A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada e compareceu ao local.

