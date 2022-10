Divulgação PRF - Veículo foi furtado em Magé (RJ), em 2020

Uma caminhonete que com queixa de roubo/furto foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização realizada na segunda-feira (3) no km768 da BR116, em Leopoldina. Os policiais perceberam indícios de remarcação dos elementos de identificação do automóvel. Por meio de consulta no sistema, a equipe constatou que havia uma ocorrência registrada em Magé (RJ), em fevereiro de 2020.



O condutor, de 41 anos, informou que comprou a caminhonete por R$ 30mil em Ponte Nova (MG), mas não soube informar o nome do vendedor. A ocorrência foi encaminhada pra a Delegacia de Polícia de Leopoldina (MG).

