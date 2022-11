redes - Governador Zema

O governador de Minas Romeu Zema divulgou vídeo na manhã desta terça-feira (1°) dizendo que já solicitou reforço das forças de segurança do Estado para tomarem as medidas necessárias para desobstruir as qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações em Minas Gerais.

O governador Zema diz ainda em vídeo que "a eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei", finaliza.