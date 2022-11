Polícia Rodoviária Federal/Bahia - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que todas as rodovias federais na Bahia encontram-se com o livre fluxo de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial

Na manhã desta quarta-feira (2), Feriado de Finados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais soltou informe na sua página oficial no Twitter, às 8h, com as atualizações das interdições de rodovias federais em Minas Gerais.

Após o comando do governador de Minas Romeu Zema na terça (1°), de reforço de segurança e imediata desobstrução das vias, as interdições começaram a se dissolver. Veja como estão as rodovias na manhã desta quarta.

FOTO: PRF - Rodovias Federais nesta quarta (2)

www.barbacenaonline.com.br - Reprodução PRF - Rodovias Federais nesta quarta (2)

