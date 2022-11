Internet - Reprodução

O Corpo de Bombeiros de Caratinga, na Zona da Mata, foi acionado para combater um incêndio em uma UPA da cidade nessa terça-feira (1). As chamas iniciaram após uma paciente, que não teve a idade revelada, fumar na unidade de pronto atendimento. Segundo funcionários da UPA, a mulher usava um cilindro de oxigênio para auxiliar na respiração e decidiu levar o equipamento para o banheiro e acender um cigarro no cômodo. A vítima teve queimaduras de primeiro grau, principalmente na parte do rosto. O incêndio teria ocorrido na hora que ela foi acender o cigarro.

Quando os militares chegaram no local, ainda tinha muita fumaça, mas o princípio de incêndio foi debelado pelos próprios funcionários da UPA com o uso de extintores de pó químico e utilização do sistema de hidrantes da edificação. Segundo o coordenador da unidade, um treinamento realizado pelo Corpo de Bombeiros recentemente colaborou para a ação rápida dos funcionários. O Corpo de Bombeiros ressaltou que “a população deve tomar cuidado ao usar oxigênio portátil pois o uso inadequado dos cilindros de oxigênio podem causar incêndios e explosões”.

