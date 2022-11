www.ovigilanteonline.com.br - Reprodução

Uma câmera de segurança flagrou o momento que em que um homem abandona uma cadela e seus filhotes no município de Visconde do Rio Branco.

O vídeo das câmeras de segurança mostra o motorista de uma caminhonete estacionando, em seguida, ele desce do veículo e empurra para fora da carroceria os animais.

Conforme publicação do Deputado Estadual, Noraldino Júnior (PSC), o motorista ainda passa por cima de um dos filhotes e vai embora sem prestar socorro.

O cãozinho atropelado não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros animais foram resgatados por integrantes da Associação Rio Branquense de Proteção aos Animais.

O indivíduo foi identificado e as providências necessárias estão sendo tomadas. O Deputado Estadual Noraldino Júnior e o Deputado Federal Fred Costa (Patriota), ambos protetores dos animais, estão em contato com as autoridades competentes, atuando para garantir que o criminoso arque com as consequências da monstruosidade que cometeu.

