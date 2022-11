Reprodução redes sociais - Ninguém ficou ferido no acidente que ocorreu em uma estrada rural

Um flagrante impressionante de um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio, na estrada rural que liga o município de Espera Feliz a Caparaó, na Zona da Mata, foi compartilhado em vídeo pelas redes sociais. Nas imagens, um automóvel está atolado no canto da via. Duas pessoas tentam retirar o veículo do lugar, enquanto a caminhonete se aproxima, derrapa na lama, esbarra no carro atolado e escorrega por um barranco.

Embora a caminhonete tenha descido com dificuldade, causando susto e apreensão nas pessoas que estavam tentado desatolar o carro, o motorista conseguiu controlar o veículo maior, sem se ferir e sem ter problemas maiores. A ACESSA.com fez contato com o Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, responsável por atender a região, mas não houve acionamento da guarnição por conta do sinistro.

