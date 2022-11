www.ovigilanteonline.com.br - Reporodução

Com apoio da Prefeitura Municipal de Leopoldina (PML), o Clube Leopoldinense de Voo Livre (CLVL) promove o Encontro de Voo Livre neste sábado (05).

O Evento será realizado no Morro do Cruzeiro a partir das 8h. Os melhores pilotos da região participarão do encontro.

O CLVL e a PML convidam a população para curtir a atração, contemplando umas das mais lindas vistas das montanhas de Minas na Zona da Mata, além de olhar panorâmico da cidade de Leopoldina.

Um dos mais visitados pontos turísticos de Leopoldina, com fácil acesso e área para estacionamento de veículos, o Morro do Cruzeiro também é considerado ponto estratégico, onde estão instaladas várias torres de telecomunicações.

