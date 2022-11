Foto: Bombeiros de Minas Gerais - Reunião entre a corporação e Defesa Civil foi realizada nesta sexta-feira (4)

Bombeiros de São João Del Rei realizaram nesta sexta-feira (04), uma reunião para discurem sobre a aproximação das chuvas na região. Estiveram presentes equipes da Defesa Civil de 13 cidades da área de atuação. Além dos responsáveis locais, a ação contou com a participação do Comandante dos Bombeiros em São João del-Rei, Tenente Guimarães, e com os militares que realizam a coordenação destes órgãos na região



De acordo com o Tenente, trabalhar de maneira integrada pode minimizar os danos causados pelas chuvas. "É de fundamental importância que trabalhemos de maneira integrada com os órgãos locais, visando sempre minimizar os potenciais danos causados pelas precipitações. Nesta oportunidade, apresentamos elementos básicos de percepção de risco para o período chuvoso em uma palestra voltada para o assunto de Proteção e Defesa Civil".

Ainda segundo o Comandante, a reunião deu início a um ciclo de ações de coordenação em toda a região. "Aproveitamos a oportunidade para convidar os membros e envolvidos em COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) para o Primeiro Seminário Regional sobre o assunto em Barbacena, que ocorrerá no próximo dia 10 de Novembro", conclui o Tenente.