Foto: Barbacena Online - Rapaz foi morto em via pública

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (04), na cidade Conselheiro Lafaiete. De acordo com informações, a vítima foi alvejada com oito disparos de arma de fogo. O autor do crime teria fugido e ainda não havia sido localizado pela PM.

Informações no Portal Barbacena Online.