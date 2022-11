O Vigilante Oline - O condutor do automóvel fugiu do local e a vítima foi conduzida para o Pronto-Socorro da Casa de Caridade Leopoldinense

Um ciclista de 28 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro neste domingo (6), na BR-116, em Leopoldina. O acidente foi registrado nas proximidades do Posto Puris. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Segundo informações apuradas pelo jornal O Vigilante Online, o condutor do automóvel envolvido no atropelamento fugiu do local sem prestar atendimento.

O ciclista recebeu os primeiros socorros dos militares do 7° Pelotão BM de Leopoldina. Ele apresentava escoriações nas costas, trauma na parte inferior do crânio com sangramento e um corte contuso na testa.

Ele foi imobilizado e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense.



Informações do site www.ovigilanteonline.com.br

Tags:

acidente | Ciclista | Geral | RJ 216 | SJB