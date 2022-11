Foto: Bombeiros - Acidente chegou a derramar óleo na pista

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (07) na BR-040, em Congonhas. De acordo com os Bombeiros, um carro colidiu de frente com outro veículo, próximo ao bairro Santa Mônica.

Ainda de acordo com os militares, os ocupantes dos automóveis ficaram feridos. Um deles ficou preso nas ferragens e com o uso de equipamento desencarcerador, os Bombeiros imobilizaram e retiraram a vítima do veículo, sendo encaminhada para uma ambulância da Via 040. Ainda foi preciso usar serragem na pista para conter a mancha de óleo que se estendia pela rodovia.

Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

A BR-040 ficou parcialmente interditada. Porém, a Polícia Rodoviária Federal restabeleceu a normalidade do trecho.

acidente | bombeiros | br040 | Rio de Janeiro