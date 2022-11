DER/Divulgação - Trecho de aproximadamente 16 quilômetros liga a BR-482, em Carangola, até o perímetro urbano do município de Divino

Foram concluídas as obras de revitalização da MG-265, que interliga a BR-482, em Carangola, até o perímetro urbano de Divino, na Zona da Mata. São 16,2 km de estrada reconstruída pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG).

O trecho passou por um revestimento asfáltico, técnica que prolonga a vida útil do pavimento e recebeu nova sinalização horizontal e vertical. Ao todo, foram investidos mais de quatro milhões de reais. O valor faz parte de um pacote de obras rodoviárias do Governo do Estado.

A MG-265 liga as rodovias BR-482 à BR-116, sentido Muriaé e cidades do entorno. A recuperação da via passou por três etapas durante todo o processo de revitalização