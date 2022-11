www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Na noite de segunda-feira (07) foi preso um jovem que teria assassinado um morador de rua em São Miguel do Cajuru, distrito de São João del Rei. O assassinato ocorreu na manhã de domingo (06).

O autor do crime, de 20 anos, disse que já havia brigado diversas vezes com o morador de rua. Na noite que antecedeu o crime, o jovem foi a um bar, onde sua vítima também estava. Após fazer uso de bebidas alcoólicas, decidiu atacar o morador de rua, que saiu do bar um pouco antes. O autor foi até a sua casa, pegou uma machadinha, dirigiu-se até o local onde a vítima costumava passar suas noites e desferiu-lhe diversos golpes.

O assassino foi localizado, confessou o crime e foi preso.

Leia mais em www.barbacenaonline.com.br