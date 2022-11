Foto: Barbacena Online - Chuva forte veio acompanhada de granizo

A cidade de Barbacena voltou a registrar uma forte chuva na tarde desta terça-feira (08), que dessa vez, veio acompanhada de vento e granizo. Ruas ficaram cobertas pelo gelo na região de Correia de Almeida e na região de Colônia Rodrigo Silva. O alerta de tempestade permanece no municipio atá as 23h59 de hoje, com chuva de até 50mm, ventos fortes que podem chegar a 60 km/h e queda de granizo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

O alerta vale para as cidades de Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, Bias Fortes, Conceição da Barra de Minas, Ewbank da Câmara, Ibertioga, Piedade do Rio Grande, Santa Cruz de Minas, Santa Rita de Ibitipoca, Santos Dumont, São João Del Rei e Tiradentes.

