Foto: Bombeiros de MG - Estrutura caiu sobre idoso devido a chuva desta terça (08)

Um idoso de 62 anos morreu após ser atingido por um muro na tarde desta terça-feira (08), na rua Franklin Bento Salgado, no bairro João Gonçalves da Neiva, na cidade de Piraúba. De acordo com os Bombeiros de Ubá, a vítima foi encontrada sem vida debaixo dos escombros.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a causa da queda estaria associada as fortes chuvas que caíram sobre a cidade na tarde de hoje (08). A PM foi acionada juntamente com a Perícia para os trabalhos de praxe.

As equipes permaneceram no local aguardando os apoios solicitados e irão avaliar danos associados ao evento em outros pontos da cidade.

Tags:

Chuva | Chuvas | Desabamento | Destruição | Geral | idoso | morte | Muro cai | Piraúba