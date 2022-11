Arquivo - Jovem morto a tiros em Conselheiro Lafaiete

Mais um homicídio foi registrado no município de Conselheiro Lafaiete na quarta-feira (09), no bairro JK. O crime ocorreu na rua Joubert Salgado e a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo. Segundo informações iniciais, o rapaz morava no bairro Museu.

Na última sexta-feira (04), outro homicídio havia sido registrado na cidade, na rua Cefisa Viana. Richardson dos Santos, um jovem de 18 anos, foi surpreendido pelo autor, que efetuou vários disparos com arma de fogo e fugiu logo em seguida.

Fonte: Fato Real

