Divulgação Corpo de Bombeiros - Bombeiros resgataram réptil silvestre, que estava escondido em área de serviço

Uma cobra cipó foi resgatada pelos militares do Corpo de Bombeiros de Barbacena nessa quinta-feira (10). O animal silvestre foi encontrado na área de serviço de uma residência na Rua Basílio de Moraes, no Bairro Ipanema, em Barbacena. A serpente estava entre objetos guardados no cômodo.



Com o uso de EPIs, os militares efetuaram sua captura seguida de transporte em caixa própria até uma área de mata distante das residências onde o animal foi solto pois não apresentava ferimentos.