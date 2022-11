Foto: Kadu Fontana - Ventania derrubou dois contêineres na tarde de hoje

Dois homens ficaram feridos na tarde desta quinta-feira, 10, depois que dois contêineres foram derrubados por uma forte ventania no Aeroporto Internacional Itamar Franco, entre Goianá e Rio Novo. O vento teria chegado próximo a 100 km/h junto com um temporal que atingiu a região. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal RFK e confirmada, em seguida, pela assessoria do Aeroporto. Ainda segundo o portal, as vítimas foram socorridas por unidades do SAMU de São João Nepomuceno porque a ambulância de Goianá estaria em outro atendimento.

A Concessionária do Aeroporto da Zona da Mata informa que dois containers utilizados pela companhia Azul foram derrubados na tarde desta quinta-feira (10) após chuva e fortes ventos atingirem a região. Dois colaboradores da empresa aérea estavam no local no momento da ocorrência e foram encaminhados para atendimento médico. A Concessionária lamenta o ocorrido e presta solidariedade a estes profissionais e a seus familiares.

