Um atropelamento foi registrado durante a noite desta quinta-feira (10) na Avenida Francisco do Carmo ,no bairro Ponte Chave, em Carandaí. Um homem que conduzia um veículo de passeio perdeu o controle do carro e atropelou 3 estudantes que retornavam da faculdade.

O fato ocorreu próximo a escola do bairro. As vítimas foram socorridas e uma delas com suspeita de fratura na perna. Segundo a Polícia Militar, o condutor foi preso após abandonar o local do acidente. Ainda segundo a Polícia, dentro do veículo foi localizado um pino de cocaína.

