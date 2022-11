www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Em menos de um mês os católicos da Arquidiocese de Mariana e toda a Igreja no Brasil e no mundo, especialmente de Barbacena, viverão um momento especial com a cerimônia de beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina.

A cerimônia acontece no dia 10 de dezembro, a partir das 10h, no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, em Barbacena, presidida pelo Prefeito do Dicastério para a Causa dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro. Já no dia 11 de dezembro, às 15h, será realizada missa em Ação de Graças pela beatificação no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos Santos. Após a Santa Missa, haverá a transladação dos restos mortais da Beata Isabel Cristina para a Capela dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, encerrando com o Canto do Te Deum.

