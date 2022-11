www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Foi preso na tarde desta sexta-feira (11) o suspeito de homicídio ocorrido no dia 04 deste mês, na rua Cefisa Viana. O acusado foi encontrado em sua casa, no bairro Fonte Grande, em Conselheiro Lafaiete.

O crime

Richardson dos Santos, de 18 anos, morador do bairro Museu, foi morto por disparos de arma de fogo. Inicialmente o suspeito informou um nome falso, mas acabou confessando o nome correto. Foram localizados na residência uma pistola calibre .380 e três munições intactas, além de um carregador vazio, maconha e roupas semelhantes a usada pelo autor no momento do crime. Segundo a PM o suspeito tinha condenação por outras práticas criminosas.

Mais prisões

Também foram presos os suspeitos de participarem do homicídio contra um jovem de 20 anos na noite da última quarta-feira (09) no bairro JK, em Conselheiro Lafaiete. A perícia técnica informou que a vítima identificada como Gabriel, foi alvejada por dois disparos na região dorsal.

A Polícia Militar iniciou busca de informações e rastreamento, conseguindo localizar o suspeito (também 20 anos de idade). Ele afirmou ter efetuado os disparos contra Gabriel em retaliação a dois ataques sofridos por ele em dias anteriores. Informou ainda que acidentalmente, atingiu uma segunda pessoa, um jovem de 24 anos que deu entrada na Policlínica Municipal com lesão no pé. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com outros quatro indivíduos (18, 20, 22 e 23 anos), que estavam presentes no momento da abordagem. A arma utilizada no homicídio não foi encontrada.

