CBMMG - Reprodução

Um carro capotou e atingiu caixas de criação de abelhas na manhã deste domingo (13), na LMG 809, rodovia que liga Dores de Campos a Barroso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um Gol perdeu o controle da direção, capotou, caiu em um barranco às margens da pista e atingiu um apiário, um conjunto de caixas de criação de abelhas para a produção de mel. Os ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos pela Polícia Militar antes mesmo da chegada dos Bombeiros. Além dos ferimentos decorrentes do acidente as vítimas também foram picadas por abelhas. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

De acordo com o Sargento Dias, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "Como havia grande quantidade de abelhas e elas estavam bastante alvoroçadas, foi necessário que nosso pessoal utilizasse roupão de apicultor para chegar até o veículo para verificar a existência de possíveis vítimas, recolher pertences e também desligar a bateria, evitando assim o risco de incêndio".