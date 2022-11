CBMMG - Reprodução

Uma barraca pegou fogo dentro de um parque de diversões na noite deste domingo (13) no bairro Carijós, próximo ao poliesportivo Vicentão, em Conselheiro Lafaiete.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve origem em um botijão de gás e logo se propagou por toda barraca. Com o auxílio de técnicas de combate a incêndio urbano, os militares conseguiram extinguir as chamas e fazer o rescaldo.

Foi solicitado e o responsável apresentou pra guarnição AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Não houve vítima.



FOTO: CBMMG - Reprodução