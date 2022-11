CBMMG - Reprodução

Uma caminhonete pegou fogo na LMG 389, rodovia que liga a MGC 383 à cidade de Resende Costa, na manhã deste domingo (13). Ninguém se feriu

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma caminhonete Saveiro ano 2012 se incendiou enquanto trafegava pela via. De acordo com o Sargento Nascimento, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "Quando chegamos, o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas. Segundo informações do proprietário, ele estava andando com o carro normalmente quando percebeu a presença de fumaça na parte dianteira. Ele ainda nos informou que conseguiu apenas sair do veículo, momento em que as chamas se espalharam".

Os Bombeiros conseguiram apagar as chamas e fazer o rescaldo com o uso de mangueiras de combate a incêndios. Sobre as causas, Nascimento afirma que "Pelos relatos do motorista, há a possibilidade de pane elétrica ou mecânica, embora se trate de um carro relativamente novo. Somente uma perícia poderá dizer o que de fato aconteceu".

FOTO: CBMMG - Reprodução