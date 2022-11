PRF - Reprodução

Um grave acidente ocorrido por volta de 7h da manhã desta segunda-feira (14), envolvendo três veículos deixou quatro pessoas feridas. Foi no Km 748 da BR 116, município de Leopoldina. Uma colisão frontal.

Os veículos envolvidos foram:



• RENAULT/SANDERO com placas de São Paulo

• CAMINHÃO VW/8.120 EURO3 com placas de MG

• VW/VOYAGE 1.6L com placas do RJ



No veículo Renault Sandero, o condutor de 40 anos sofreu lesões graves e uma passageira de 12 anos, lesões leves. Uma passageira de 41 anos sofreu lesões leves e outra passageira de 10 anos, lesões graves.



Os demais envolvidos não se feriram.



As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU para a Casa de Caridade Leopoldinense em Leopoldina.



O Sandero foi encaminhado ao pátio conveniado da PRF de Leopoldina.

Equipe PRF está realizando os levantamentos periciais e apurando as circunstâncias do acidente.



A rodovia ficou completamente interditada até 8h05. Após este horário foi parcialmente liberada e totalmente liberada em seguida. Estima-se uma retenção de cerca de 2 km em cada sentido devido a interdição.



Foi apurado até o momento que o Sandero deslocava no sentido Leopoldina-Muriaé, e os outros veículos em sentido contrário. O acidente ocorreu sobre a ponte que passa sobre a linha férrea ali existente.

FOTO: PRF - Reprodução

Tags:

acidente | Acidentes | BR 356 | BR-101 | Campos dos goytacazes | Guarus | São gonçalo