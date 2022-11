www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Na madrugada de segunda-feira (14), um carro bateu em um poste na rua Ida Amistade, próximo ao sítio Vivendas do Sol, na Colônia Rodrigo Silva, em Barbacena. Com o choque, os fios do poste se romperam e caíram energizados sobre as árvores, provocando um início de incêndio.

O condutor do carro, de modelo Gol, teria perdido o controle do veículo e batido no poste. Os bombeiros foram acionados e, quando chegaram ao local, o incêndio já havia se extinguido. A rua foi isolada por risco de eletrocussão até a ENCEL realizar o desligamento dos cabos. A via já foi liberada e o motorista não ficou ferido.

