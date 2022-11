Foto: Bombeiros - Acidente aconteceu na BR129, em Congonhas

Uma pessoa morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desta segunda-feira (14) na cidade de Congonhas, na BR 129, próximo ao bairro Lobo Leite. De acordo com os Bombeiros, ao chegarem no local, a equipe do SAMU já estava em prestando atendimento as vítimas. Um dos passageiros ficou preso as ferragens.

Ainda de acordo com os Bombeiros, os feridos foram encaminhados para o hospital Bom Jesus em Congonhas e hospital Raimundo Campos em Ouro Branco. Após os trabalhos da perícia, a vítima em óbito foi retirada e deixada aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual que aguardou a chegada do carro funerário para as demais providências.





