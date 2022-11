Foto: Bombeiros de MG - Carro teve que ser rebocado pela corporação

Um carro precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após o veículo ser levado por uma enchente devido as fortes chuvas que caíram na cidade de Conselheiro Lafaiete nesta segunda-feira (14). De acordo com a corporação, o condutor e os passageiros conseguiram sair a tempo, entretanto o carro já estava em um ponto onde não conseguia sair sem ajuda de um reboque. Foram utilizadas técnicas de salvamento para ancorar e remover o veículo do local de perigo e o deixar em um local seguro, fora da área de risco.

Os Bombeiros orientam que em situações de fortes chuvas, que seja evitado que as pessoas trafeguem em áreas com histórico e/ou probabilidade de inundação e alagamento.