As fortes chuvas que caem sobre Barbacena causaram uma série de ocorrências na segunda-feira (14). Duas pessoas ficaram ilhadas, um muro de arrimo cedeu e houve queda de uma árvore.

Na avenida Governador Bias Fortes, uma mulher de 38 anos, junto com seu filho, de dois, ficou ilhada dentro de um carro, modelo Pálio branco. Os dois não conseguiram sair do veículo por causa do grande volume de água na avenida. Com a chegada dos bombeiros, mãe e filho foram retirados do carro e levados para lugar seguro.

No bairro do Carmo, uma mulher ficou ilhada dentro de sua casa. A água da chuva invadiu a residência, atingindo uma altura de 30 centímetros e danificando todos os móveis. Do lado de fora da casa, houve acúmulo de dez centímetros de espessura de lama.

Na rua Demétrio Ribeiro, no bairro Santo Antônio, um muro de arrimo cedeu. O desabamento não atingiu a residência, mas fez com que a água suja invadisse o segundo pavimento. A água atingiu uma altura de 50 centímetros no interior da casa, deixando marcas nas paredes e danificando móveis e eletrodomésticos.

Por fim, uma árvore caiu sobre a estrada de acesso à comunidade Lavrinha, em Ponte do Cosme. Com o desabamento, o trânsito no local ficou impedido até a retirada da árvore pelos bombeiros.

Em todas essas ocorrências, os bombeiros foram chamados e realizaram o salvamento. Não há registro de vítimas.

