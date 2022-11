www.barbacenaonline.com.br - Reprodução

Na manhã de terça-feira (15), dois jovens foram presos por tráfico de drogas, no bairro Pio XII, em Alfredo Vasconcelos. Os dois foram considerados suspeitos por dispensarem um invólucro de cor branca ao verem a viatura da polícia.

Durante a busca pessoal, foi encontrado com o jovem de 18 anos R$ 100 reais em dinheiro e um celular. O outro, um menor de 17, estava com um pedaço de papel com um número de telefone anotado, que ele não revelou de quem seria. Foi encontrado o invólucro que eles descartaram, contendo uma substância análoga a maconha.

O jovem de 18 anos foi preso, e o menor, apreendido.

