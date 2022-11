Foto: Pixabay - Mosquito causador da dengue

A cidade de Matias Barbosa registrou um aumento no número de focos do mosquito da dengue, de acordo com o 4º Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2022, que foi realizado entre os dias 18 a 24 de outubro. O resultado de 2,9% representa um aumento de 0,8% de acordo com 3º LIRAa, com 2,1% divulgado em julho.

Foram vistoriados 206 imóveis e seis focos positivos foram encontrados, sendo quatro no Centro, um no Bairro Nossa Senhora da Penha e um no Pitangueiras. Entre os locais onde os focos foram encontrados, três foram em recipientes como vasos de planta, prato e balde, dois em ralos e um em pneu.

O Departamento de Saúde de Matias Barbosa, através do Comitê da Dengue, realizou nesta quarta-feira (16), uma reunião com os representantes de setores da Prefeitura e sociedade civil. Durante o encontro, foram discutidas as ações de enfrentamento ao mosquito durante o período chuvoso, onde foi identificado um aumento no número de focos do Aedes Aegypti.



De acordo com a Prefeitura da cidade, o período é de alerta. Por este motivo, ações junto a sociedade devem gerar comoção para que todos participem do combate à Dengue com a eliminação de possíveis criadouros do mosquito.

Agentes Comunitários de Saúde da cidade estão com ações previstas para os próximos dois meses. Um multirão está marcado para a coleta de material que possa servir de criadouros do mosquito, como pneus, garrafas entre outros itens.









