Um jovem foi socorrido em estado grave após ser baleado na tarde desta quarta (16) em Muriaé. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. A Polícia Militar e o SAMU de Muriaé foram acionados com urgência para comparecer na área comercial do bairro Rosário e os socorristas depararam com um jovem baleado, o qual aparentemente estaria em estado grave, sendo encaminhado de imediato para o Hospital São Paulo.

A Polícia Militar constatou também que havia uma outra pessoa que teria sido atingida quando trabalhava em um comércio na região do tiroteio, e por sorte, o tiro entrou e saiu na lateral da calça. Vários policiais militares iniciaram um intenso rastreamento por toda a região, pois toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança, que mostram dois homens em uma motocicleta indo ao encontro da vítima, e ao se aproximarem, um deles, o carona, começou a fazer os disparos, sendo que o jovem ainda tentou correr, mas foi perseguido.

