O Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena atendeu diversos chamados de vistoria e corte de árvores devido as fortes chuvas que atingiram o município de Barbacena. Dentro dos atendimentos foram realizados a supressão de duas árvores bifurcadas com altura aproximadamente de nove metros que encontrava-se em cima de um talude com risco de desmoronamento situado na Rua Alvarenga Peixoto, próximo ao nº 91, bairro São José. Outra árvore localizada na Rodovia MG 338, Km 12, bairro Colônia Rodrigo Silva que encontrava-se próximo a uma residência com altura de aproximadamente oito metros também foi cortada.



As árvores possuíam risco de queda, sendo a necessidade de realizar o corte. A guarnição de Bombeiros Militar devidamente equipa realizou a supressão total eliminando o risco.



O Sargento Márcio Rodrigues, Chefe da Guarnição, informou que os trabalhos de vistoria em árvores continuarão sendo realizadas, a fim de definir as que estão em risco iminente de queda e, posteriormente, efetuar o corte, protegendo bens e vidas.

FOTO: CBMMG - Reprodução

