Situação de emergência é decorrente das chuvas registradas na cidade

O Decreto Municipal 9.248 que declara "Situação de Emergência nas áreas do Município afetadas por Tempestades foi publicado no Diário Oficial de Barbacena nesta quarta-feira (16). Em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimas dias, foram registrados deslizamentos de taludes, quedas de pontes, queda de árvores, danos em residências e vias públicas.

O decreto de emergência autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre, na reabilitação do cenário e reconstrução e, ainda, autoriza a convocação de voluntários, realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada.

O mesma edição do Diário Oficial confirmou a designação do Secretário Municipal de Obras, Giovanni Anderson de Souza Cristo, para responder cumulativamente pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Diretoria Técnica, além de Ângelo Augusto de Pádua e Silva, que é responsável pelo Setor Operacional, e Isabel Cristina Campos Machado, responsável pelo Setor Administrativo.



