Myke Sena/MS - Vaincação contra covid - Vacina Astrazeneca - Centro de Saúde n°13, 23/07/2021 Fotos: Myke Sena/MS

Imunizantes contra a Covid-19 estão em falta na cidade de Barbacena. A alta procura pelas doses, fez com o que o estoque zerasse em algumas Unidades Básicas de Saúde. O imunizante para adultos está em falta na Central de Vacinação, UBS Guido Roman, UBS Vilela e Nova Suíça.

De acordo com o município, as demais Unidades de Saúde disponibilizam os imunizantes. Ainda segundo o município, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou reposição e reforço no estoque.

Mais informações no Portal Barbacena Online

