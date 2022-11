CBMMG - Reprodução

Uma colisão frontal entre dois carros na tarde desta quinta-feira (17) na BR 040 em Conselheiro Lafaiete deixou duas pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros o acidente foi entre um Chevrolet Onix e um Audi A3. O motorista do Audi, teve apenas pequenas escoriações e foi atendido por uma ambulância da via 040. Já a motorista do Onix, precisou ser socorrida pela equipe dos bombeiros, possuía uma contusão no tórax e pequenas escoriações, após atendimento foi conduzida até o hospital Maternidade São José de Conselheiro Lafaiete.



A equipe da via 040 ficou responsável pelo controle do trânsito no local. Posteriormente se fez presente uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. A pista já foi liberada.

FOTO: CBMMG - Reprodução

