Divulgação Polícia Militar - Caminhão foi sequestrado e teve a carga roubada em Conselheiro Lafaiete

FOTO: Divulgação Polícia Militar - Caminhão utilizado para o transbordo de carga roubada tinha sinais de adulteração

Um grupo foi surpreendido pela Polícia Militar, enquanto realizava o roubo da carga de um caminhão no distrito de Buarque de Macedo em Conselheiro Lafaiete, nessa quinta-feira (17). O veículo estava nas proximidades da BR-040 e o dispositivo de segurança indicou a localização. Os infratores passavam a carga para um segundo caminhão, do mesmo modelo, porém de outra cor.

No momento da chegada da viatura, os autores entraram em dois automóveis e fugiram em alta velocidade. Apenas o motorista do caminhão roubado, um homem de 50 anos, permaneceu no local. Ele passou as informações para os militares, que retomaram as buscas e encontraram os veículos abandonados, próximo a uma área de mata em uma mesma localidade. No entanto os envolvidos não foram encontrados.



Durante a vistoria no caminhão, a Polícia Militar constatou sinais de adulteração na placa de identificação do veículo . O caminhão e os dois carros foram apreendidos e removidos. A Perícia Técnica compareceu no local, autorizando a liberação do caminhão alvo do crime e da carga recuperada aos representantes/proprietários.