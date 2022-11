Redes Sociais - Vítima teria passado mal quando se acidentou

Um idoso de 68 anos caiu no rio na Cidade de Rio Novo na tarde desta sexta-feira (18). De acordo com a PM, a vítima estava dirigindo quando teria perdido o os sentidos e o veiculo seguiu pelo prolongamento da Rua Visconde do Rio Branco e caído nas águas.

O homem é diabetico e não teria ingerido bebida alcoolica. Uma ambulancia fez os primeiros socorros e a vítima encaminhada para o hospital.

