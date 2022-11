Bombeiros - Homem ficou ferido após colidir com caminhão

Um homem de 33 anos ficou ferido após um acidente na MG 448, próximo ao km 10, no município de Santa Barbara do Tugúrio, na noite de sexta-feira (19) . De acordo com os Bombeiros, a vítima estava em um veículo com placa de Juiz de Fora com ferimentos na testa, dores no tornozelo e escoriações. Segundo a vítima, ao trafegar na rodovia um caminhão não identificado, esbarrou em seu automóvel, fazendo com o que o motorista do carro perdesse o controle de direção do seu veículo, saindo da pista de rolamento. O condutor do caminhão teria fugido. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional.





