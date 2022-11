Barbacena Online - Medida começa a valer na terça-feira (22)

Em São João del Rei o uso de máscaras em ambientes fechados dentro do IF Sudeste voltou a ser recomendado. A decisão começa a valer a partir da próxima terça-feira (22) com a justificativa no aumento no número de casos de Covid na cidade.

A Universidade Federal de São João del-Rei e o Centro Universitário Presidente Tancredo Neves também acataram a decisão de retorno do uso em ambientes fechados, além do retorno do uso de máscara, a vacinação em dia, a higienização das mãos e o distanciamento social.

Mais informações no Portal Barbacena Online