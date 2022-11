Corpo de Bombeiros - Quando os bombeiros chegaram ao ponto em que ocorreu a batida, condutor já se encontrava sem os sinais vitais

Um homem de 40 anos morreu na BR 265, na altura do KM470 em Barbacena, neste domingo (30). A vítima conduzia um automóvel no sentido BR-040, que colidiu com uma carreta carregada com madeirite, que seguia para Barbacena. O motorista da carreta, um homem de 26 anos não sofreu ferimentos. Quando os bombeiros chegaram ao local, o condutor do carro não apresentava mais sinais vitais.



Uma Unidade de Saúde Avançada do Samu constatou o óbito do motorista. A perícia compareceu ao local do acidente, utilizou o aparelho desencarcerador para retirar a vítima das ferragens e liberou o corpo para a funerária. Além do Corpo de Bombeiros Militar atuaram na ocorrência a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e o SAMU.