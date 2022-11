Divulgação Corpo de Bombeiros - Motociclista faleceu no local da batida

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo foi registrado na Rodovia MG 353 no KM48, próximo ao município de Coronel Pacheco, na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com informações preliminares, o condutor da motocicleta, um homem de 25 anos perdeu o controle e bateu em um carro de passeio.



Ao chegar ao local, as equipes dos Bombeiros verificaram que a vítima estava com os membros superiores presos no automóvel. O Samu constatou o óbito do motociclista. A perícia está no local realizando o trabalho de praxe e a funerária aguarda a liberação do corpo.