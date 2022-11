Barbacena Online - Houve pânico em supermercado onde um homem foi executado a tiros

Um homem foi assassinado dentro de um supermercado, no início da noite de sábado (19), na cidade de Congonhas. O acidente aconteceu em um estabelecimento localizado na região central. De acordo com relatos, duas mulheres chegaram ao comércio e realizaram vários disparos contra a vítima. Houve pânico entre os clientes. A vítima foi um homem identificado como Jeferson (Jefim), morador da Vila São Vicente, que morreu no local.

As duas mulheres envolvidas no crime não foram identificadas. O supermercado permaneceu fechado no domingo para as investigações, mas já voltou a funcionar normalmente.



Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR