Divulgação Polícia Militar - Drogas foram encontradas na Zona Rural, após denúncia anônima

Uma equipe da Polícia Militar compareceu em um imóvel na Zona Rural de Tiradentes, na BR-265, onde havia a suspeita de armazenamento de drogas e esconderijo de um homem foragido da Justiça, na noite do domingo (20), após denúncia anônima registrada às 18h11.



Durante as buscas, os militares encontraram a esposa do suspeito, uma mulher de 32 anos, que trafegava em uma motocicleta. De acordo com a PM, inicialmente, ela aceitou acompanhar a equipe. No entanto, no meio do trajeto, ela fugiu. Diante do endereço indicado na denúncia, estava o suspeito, de 37 anos. Ao visualizar a chegada das viaturas, ele fugiu pela mata.

Os militares realizaram buscas pelo imóvel e apreenderam uma pedra de crack, material utilizado para o embalo de entorpecentes e três tambores enterrados e vazios, dispostos de forma que parecia que tinham sido esvaziados a pouco tempo. A busca continuou pela mata, onde foram encontrados cinco pacotes de cocaína, um deles com textura granulada; três barras da mesma droga, sendo uma delas de pasta base. Três porções da mesma substância e ainda duas pedras de crack, uma porção de sulfato de magnésio, 5 frascos de liquido não identificado, possivelmente utilizado para o refino de cocaína e uma balança.

