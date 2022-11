Jornal Barbacena Online - Criança sofreu fratura na perna em acidente

Uma criança sofreu uma fratura na perna durante uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel, na Avenida Doutor dos Passos, no Bairro da Barra, em Barbacena. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motocicleta que seguia na avenida com a condutora e o neto se chocou com um veiculo que saia de uma vaga de estacionamento.

A criança foi encaminhada para atendimento no Hospital São Paulo pelos militares. A Policia foi acionada e ao verificar as documentações no local, constatou que a condutora da motocicleta não é habilitada.

